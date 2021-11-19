Почти 300 единиц аналогового медоборудования заменят на цифровое в Подмосковье

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Порядка 300 единиц медицинского аналогового оборудования заменят на цифровое в медучреждениях Московской области в течение трех лет, сообщила в пятницу пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"В Московской области в 2022 году будет запущена трехлетняя программа по замене устаревшего аналогового оборудования на современное цифровое. Программа рассчитана на 2022-2024 годы, по ее итогам планируется заменить все 279 единиц аналогового медицинского оборудования на цифровое", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, в настоящее время в медучреждениях Подмосковья из почти 1 тыс. единиц тяжелого оборудования около 279 являются аналоговыми. Среди них рентген-аппараты, маммографы, флюорографы. "У аналоговой аппаратуры ниже пропускная способность, хуже качество изображения, выше доза облучения. В следующем году мы планируем заменить 73 таких аппарата", - процитировали в сообщении министра здравоохранения Московской области Светлану Стригункову.