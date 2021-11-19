Цена на сжиженные газы на бирже упала на 8,5%

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Биржевая цена на сжиженные углеводородные газы (СУГ) по территориальному европейскому индексу по итогам торгов в пятницу снизилась на 8,5% и составила 34,9 тыс. рублей за тонну. При этом стоимость зимнего и межсезонного дизельного топлива немного уменьшилась, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Цена зимнего дизеля снизилась за день на 0,2%, до 61,08 тыс. рублей за тонну, после незначительного роста в 0,2% днем ранее, 18 ноября. Межсезонный дизель дешевеет пятый день подряд - его стоимость снизилась на 0,4%, до 52,86 тыс. рублей за тонну. За неделю этот вид топлива подешевел на 3%.

При этом цена летнего дизеля вновь немного подросла после четырех дней снижения - на 0,8%, до 52,24 тыс. рублей за тонну. Стоимость бензина Аи-92 уменьшилась на 0,5%, до 50,96 тыс. рублей за тонну, бензина Аи-95 - на 0,4%, до 51,88 тыс. рублей за тонну. Топливо для реактивных двигателей (авиакеросин) подешевело на 0,8%, до 58,04 тыс. рублей за тонну, а топочный мазут подорожал на 0,2%, до 25,13 тыс. рублей за тонну.