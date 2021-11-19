Обновление парка пригородных поездов может быть профинансировано из ФНБ

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. РЖД рассчитывает получить средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) на масштабное обновление парка пригородных поездов, готовится соответствующее обращение к президенту РФ, рассказал в ходе пленарного заседания Совета Федерации РФ глава РЖД Олег Белозеров.

"По 770 вагонам "Ласточки" мы надеемся подать заявку на ФНБ. И еще дополнительная часть по обновлению пригородного состава будет в эту заявку включена", - сказал он. "Буквально на прошлой неделе одобрение такого подхода [финансирования из ФНБ] в правительстве мы нашли. Андрей Рэмович Белоусов [первый вице-премьер РФ] должен подготовить документ, на который мы должны получить согласие президента на развитие", - добавил Белозеров.