Совфед одобрил закон о введении акциза на жидкую сталь и новых ставок НДПИ

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, которым в России вводится акциз на жидкую сталь, а расчет налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) по ряду продуктов майнинга привязывается к соответствующим мировым котировкам. Закон, инициированный правительством РФ, вносит поправки в Налоговый кодекс РФ.

Согласно закону, с 1 января 2022 года меняются формулы расчета НДПИ на железную руду, коксующийся уголь и многокомпонентные комплексные руды с содержанием меди, никеля и металлов платиновой группы, добываемые на территории Красноярского края, при этом размер налоговых выплат привязывается к мировым котировкам на соответствующие металлы и сырье. Также меняется расчет НДПИ по некоторым видам удобрений.

Рентная налоговая нагрузка на горно-металлургический комплекс с 2022 года в случае одобрения закона может возрасти вдвое.

Закон вводит акциз на жидкую сталь в размере 2,7% от средней за соответствующий календарный месяц экспортной цены на стальные слябы на условиях поставки "погрузка на судно (FOB)" в морских портах РФ, расположенных в Южном федеральном округе.

Для стали жидкой, выплавляемой в мартеновских, индукционных и (или) электрических сталеплавильных печах, при условии, что доля массы лома черных металлов в общей массе сырья для производства стали составляет не менее 80%, акциз предлагается рассчитывать как 30% от результата специальных вычислений. В этом случае размер акциза зависит от средней за соответствующий календарный месяц экспортной цены на стальную заготовку на условиях поставки "погрузка на судно (FOB)" в морских портах РФ в Южном федеральном округе, от средней за месяц цены продажи тонны стального лома, а также от суммы расходов на приобретение ферросплавов и легирующих элементов, использованных налогоплательщиком для металлургического производства в расчете на 1 тонну их массы.

В части производителей такой стали от уплаты акциза будет освобожден ряд предприятий машиностроения и военно-промышленного комплекса, предприятия с объемом производства не выше 1 тыс. тонн продуктов (полупродуктов) металлургического производства в налоговый период, а также производители специальной стали с производственными мощностями не более 300 тыс. тонн в год.

НДПИ

Ставку НДПИ для железной руды установят на уровне 4,8% от средней за налоговый период цены на железную руду (с содержанием железа 62%) в соответствии с индексом SGX TSI Iron Ore CFR China (62% Fe Fines) Index Futures / Options с привязкой к содержанию железа в руде на соответствующем участке недр. Ставка НДПИ на коксующийся уголь устанавливается на уровне 1,5% от средней за налоговый период цены на коксующийся уголь в соответствии с индексом SGX TSI FOB Australia Premium Coking Coal OTC Futures/Options.

В отношении многокомпонентных комплексных руд с содержанием меди, никеля, металлов платиновой группы, добываемых на территории Красноярского края, ставка НДПИ устанавливается на уровне 6% от средних за налоговый период цен на медь, никель, палладий, платину, золото и кобальт на мировых рынках с привязкой к содержанию полезного компонента в руде.