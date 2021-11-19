На Кубани открыли дробильно-сортировочный комплекс

КРАСНОДАР, 19 ноября. /ТАСС/. Дробильно-сортировочный комплекс, который расположен на месторождении валунно-гравийно-песчаной смеси площадью более 250 га, открыли в Курганинском районе Краснодарского края. Общий объем инвестиций в проект составил почти 325 млн рублей. Он позволил создать около 30 новых рабочих мест, сообщает пресс-служба администрации региона в пятницу.

"Крупный инвестпроект реализовала компания "Выбор". В результате в городе появилось порядка 30 рабочих мест. На заводе в Курганинске будут добывать и перерабатывать щебень и песок. Они востребованы в дорожном строительстве, которое активно ведут в регионе. Завод расположен на месторождении валунно-гравийно-песчаной смеси площадью более 250 га, что обеспечит бесперебойную поставку сырья", - говорится в сообщении.

Уточняется, что также компания помогает региону в реализации нацпроекта "Жилье и городская среда", поставляя тротуарную плитку для обустройства парков и скверов.

Также в пресс-службе ТАСС уточнили, что проект направлен на производство продукции щебня более мелких фракций и песка. Данная продукция предусмотрена новыми нормами в строительстве и будет полностью соответствовать требованиям ГОСТ.

"Основным покупателем продукции по проекту планируются крупные федеральные заказчики, а также предприятия ЮФО. В рамках реализации проекта создано дополнительно 29 рабочих мест. Объем инвестиций по проекту "Мобильный дробильно-сортировочный комплекс" составляет 324 млн рублей", - уточнили ТАСС в пресс-службе.