Маil.ru оштрафовали на 3 млн рублей за неудаление "Одноклассниками" запрещенного контента

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Мировой судебный участок Хорошевского района Москвы оштрафовал компанию Mail.ru на 3 млн рублей за отказ принадлежащей ей социальной сети "Одноклассники" удалить запрещенную информацию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Мировой участок Хорошевского района Москвы признал Mail.ru виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ) и оштрафовал компанию на 3 млн рублей. Протокол был составлен Роскомнадзором из-за отказа "Одноклассников" удалить запрещенный контент", - сказали в суде.

Это не первый штраф в отношении Mail.ru из-за запрещенного контента. В марте суд оштрафовал компанию на 4 млн рублей за отказ удалить информацию о несанкционированной акции 23 января в соцсети "Одноклассники".

Роскомнадзор последовательно привлекает к ответственности соцсети за отказ удалить запрещенный в РФ контент. Например, с начала года компания Facebook была оштрафована на общую сумму 43 млн рублей за неудаление запрещенного контента. В настоящее время судебные приставы начали процедуру принудительного взыскания этих средств, так как компания не выплатила их добровольно в установленный законом срок. Также в нынешнем году Twitter был оштрафован на сумму свыше 8,9 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию. Сотрудники ФССП тоже начали взыскивать эти деньги принудительно.