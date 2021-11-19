Товарооборот Узбекистана и России по итогам 2021 года составит $7 млрд

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Российско-узбекистанский товарооборот достигнет $7 млрд по итогам 2021 года. Об этом заявил в пятницу президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в начале переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

"Товарооборот растет. По итогам девяти месяцев он составляет уже $5 млрд. По итогам года он будет $7 млрд. Такой цифры в наших отношениях еще не было", - сказал Мирзиёев.

Как отметил узбекистанский лидер, важную работу продолжает вести межправкомиссия двух стран по экономическому сотрудничеству: "Это дает очень серьезные плоды. До визита очень серьезная работа проведена. <...> У нас сегодня на проработке проектов на $14 млрд".

Он отметил, что за последние три года в Узбекистане открыто 11 филиалов российских вузов. Ташкент и Москва развивают диалог в военно-технической, транспортной сферах, а также плодотворно сотрудничают на уровне парламентов, добавил Мирзиёев.

"У нас интеграция идет углубленная по всем направлениям", - констатировал президент республики.