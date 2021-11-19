Производители договорились зафиксировать цены на минеральные удобрения до конца весны

ЧЕРЕПОВЕЦ, 19 ноября. /ТАСС/. Производители договорились зафиксировать цены на минеральные удобрения для российских сельхозпроизводителей до конца мая, заявил ТАСС замглавы Минпромторга РФ Михаил Иванов.

"Сейчас обсуждается и принято решение до конца мая. Принято решение производителями удобрений, правительством эти решения одобрены", - сказал замминистра, отвечая на вопрос о продлении заморозки цен.

"Производители удобрений приняли инициативно решение о том, чтобы преодолеть эту ситуацию, которая сейчас происходит на мировом рынке цен на газ и минеральных удобрений, чтобы поддержать российских аграриев, которые для нас являются безусловным приоритетом", - добавил Иванов.