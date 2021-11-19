Аэропорт Чебоксар по итогам года впервые в истории обслужит порядка 420 тыс. пассажиров

ТАСС, 19 ноября. Свыше 400 тыс. пассажиров воспользовались услугами международного аэропорта Чебоксары с начала года. До конца года, согласно прогнозам, этот показатель достигнет 420 тыс. человек, что является рекордом для аэропорта за все время его существования, сообщил ТАСС в пятницу глава республики Олег Николаев.

"На сегодняшний день обслужено уже более 400 тыс. пассажиров. Ожидаем, что к концу года эта цифра будет примерно около 420 тыс. Рекорд был до этого - 385 тыс. пассажиров. После реконструкции аэропорт будет способен без нагрузки, спокойно обслуживать в районе 600 тыс. пассажиров", - сказал собеседник агентства.

По словам главы Чувашии, после модернизации аэропорта, которая полностью завершится в конце следующего года, планируется увеличение числа рейсов по востребованным направлениям. Федеральное агентство воздушного транспорта уже утвердило список субсидируемых региональных авиарейсов на 2022 год, в перечень из 372 маршрутов вошли три из Чебоксар. Это рейсы в Минеральные Воды, Краснодар и новое для Чебоксар направление - Ростов-на-Дону, их планирует выполнять авиакомпания "ИрАэро". Авиакомпания "Победа" планирует увеличить число рейсов в Санкт-Петербург до 6 раз в неделю вместо четырех в настоящее время.

"Количество рейсов в Симферополь в 2022 году тоже планируется увеличить. Авиакомпания "Северный ветер" в летнем навигационном периоде планирует летать в Крым из Чебоксар не два раза в неделю, как прежде, а три", - добавил Николаев.

Он также отметил, что в середине следующего года появится возможность частично использовать новую инфраструктуру для обеспечения более быстрого обслуживания пассажиров. "У нас, конечно, пропускная способность аэропорта существенно увеличится и, очевидно, вполне возможно, что появятся и дополнительные направления, над которыми мы сейчас работаем активно и с авиакомпаниями, и с Росавиацией. Пропускная способность увеличится в два раза", - сказал собеседник агентства.

Ранее Николаев сообщал ТАСС, что сумма инвестиций, которая на сегодняшний день заявлена оператором аэропорта на реконструкцию, составляет примерно 550 млн рублей. В нее включены ремонтно-строительные работы и стоимость дополнительного оборудования, которое будет установлено в ходе модернизации.