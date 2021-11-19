Путин указал на рост товарооборота между Россией и Узбекистаном, несмотря на пандемию

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Объемы взаимной торговли между Россией и Узбекистаном увеличиваются, несмотря на пандемию, и это хороший показатель того, что сотрудничество двух стран остается успешным даже в сложные времена. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу на встрече в Москве с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

"На сегодняшний день около 17% всего товарооборота Узбекистана приходится на Россию. Товарооборот растет: несмотря на пандемию, в прошлом году он вырос более чем на 15%, и это очень хороший показатель того, что даже в самые сложные времена мы взаимодействуем и взаимодействуем успешно", - отметил российский лидер.

Мирзиёев в начале переговоров привел данные, согласно которым российско-узбекистанский товарооборот по итогам 2021 года достигнет $7 млрд.

Путин обратил внимание на то, что Узбекистан для России не просто ближайший сосед, но и союзник. Это крупная страна, с которой Россию связывает очень многое "и исторически, и сегодня", подчеркнул он.

Российский президент указал и на "хороший объем капиталовложений" со стороны РФ в узбекистанские проекты, он превышает $10 млрд. Как отметил Путин, у двух стран есть интересные отдельные инициативы, но и текущая работа "идет по всем направлениям" как в региональном, так и в общегосударственном форматах. Это касается в том числе экономики, транспортной инфраструктуры, гуманитарных связей, пояснил он.

"Здесь у нас очень большое поле для совместной работы. Безусловно, нам есть о чем поговорить. Я очень рад вас видеть. Мы, действительно, давно не виделись, добро пожаловать", - подытожил российский лидер, обращаясь к своему узбекистанскому коллеге.