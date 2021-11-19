Финансирование дорожных работ в Свердловской области увеличили на 20% в 2021 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноября. /ТАСС/. Власти Свердловской области по итогам 2021 года направили на дорожные работы 26,4 млрд рублей, что на 20% больше прошлогоднего показателя, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Василий Старков на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС в пятницу.

"Чем год сегодняшний отличается от прошлого - это то, что нам удалось практически на 20% увеличить объем денежных средств, которые на дорожную деятельность в Свердловской области тратятся. Объем ассигнований дорожного фонда на 2021 год сейчас достиг диапазона 26,4 млрд рублей, это очень серьезные денежные средства, из которых 8,7 млрд были направлены на дорожную деятельность муниципальных образований", - сообщил Старков, отметив, что в течение года были получены дополнительные средства из федерального бюджета.

Он добавил, что по итогам года капитально отремонтировано более 200 км региональных дорог. Сейчас работы ведутся только на заключительном отрезке ЕКАД, где они не зависят от погодных условий. Замкнуть кольцевую дорогу планируется до конца 2022 года.

Заместитель главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов в свою очередь сообщил, что в городе отремонтированы 46 участков дорожного полотна общей протяженностью почти 41 км. Общая сумма финансирования работ превысила 1,6 млрд рублей.