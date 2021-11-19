Титов: бизнес-омбудсмены должны получить допуск к материалам дел по экономическим статьям

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил открыть доступ к материалам уголовных дел по экономическим статьям для представителей института бизнес-омбудсмена. Об этом он сообщил в пятницу на конференции "Защита бизнеса 2.0: перезагрузка. Цифровые решения", партнером которой является ТАСС.

"Надо усиливать институт уполномоченного, возможно, даже через создание дополнительных полномочий. Мы по-прежнему стоим по разные стороны баррикад - я имею в виду, прежде всего, с правоохранительными структурами. Конечно, прокуратура - некий мост, но тем не менее мы не допущены к основам принятия решения, к материалам. Уполномоченные как госчиновники должны получить доступ к материалам дел", - сказал Титов.

Он добавил, что данное решение в случае его принятия стало бы серьезным шагом в деле защиты бизнесменов, которые подвергаются уголовному преследованию.