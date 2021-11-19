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Титов: бизнес-омбудсмены должны получить допуск к материалам дел по экономическим статьям

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей отметил, что решение в случае его принятия стало бы серьезным шагом в деле защиты бизнесменов, которые подвергаются уголовному преследованию

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил открыть доступ к материалам уголовных дел по экономическим статьям для представителей института бизнес-омбудсмена. Об этом он сообщил в пятницу на конференции "Защита бизнеса 2.0: перезагрузка. Цифровые решения", партнером которой является ТАСС.

"Надо усиливать институт уполномоченного, возможно, даже через создание дополнительных полномочий. Мы по-прежнему стоим по разные стороны баррикад - я имею в виду, прежде всего, с правоохранительными структурами. Конечно, прокуратура - некий мост, но тем не менее мы не допущены к основам принятия решения, к материалам. Уполномоченные как госчиновники должны получить доступ к материалам дел", - сказал Титов.

Он добавил, что данное решение в случае его принятия стало бы серьезным шагом в деле защиты бизнесменов, которые подвергаются уголовному преследованию.

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РоссияТитов, Борис Юрьевич
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