Липецкие аграрии в пять раз увеличили сбор тепличных овощей с 2017 года

ТАСС, 19 ноября. Объем собранных овощей в теплицах Липецкой области вырос в пять раз с 2017 года. В текущем году он прогнозируется на уровне 170 тыс. тонн, сообщает пресс-служба администрации региона.

Сегодня Липецкую область с рабочей поездкой посетил глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев, который встретился с губернатором региона Игорем Артамоновым. Стороны обсудили вопросы, связанные с результатами работы и потенциалом липецкого АПК, развитием сельских территорий и обеспечением эпизоотического благополучия.

"Дмитрий Патрушев отметил впечатляющие результаты в выращивании овощей закрытого грунта. С каждым годом Липецкая область укрепляет позиции в этом направлении. За последние пять лет урожай в теплицах увеличился почти в пять раз и, по прогнозу, в 2021 году может достичь 170 тыс. тонн", - сообщает пресс-служба.

В настоящий момент для развития тепличного овощеводства Минсельхозом реализуется комплекс мер господдержки. В частности, дополнительно в рамках стимулирующей субсидии предусматривается новое приоритетное направление - овощеводство защищённого грунта. До 12 лет продлены льготные инвесткредиты на строительство теплиц. Кроме того, со следующего года планируется реализация отдельного федерального проекта, направленного на стимулирование овощеводства открытого грунта и выращивания картофеля, с комплексом мер поддержки.

По словам Артамонова, тепличное овощеводство сегодня является одним из приоритетов в развитии АПК региона. "Наши аграрии уже третий год подряд удерживают лидирующие позиции в стране по производству овощей закрытого грунта", - отметил он.

Подобная ситуация, по данным Артамонова, сложилась и в развитии садоводства, аграрии постоянно увеличивают площади садов и объемы производства плодово-ягодной продукции. Как результат, регион входит в пятерку лучших в стране по производству плодов и ягод.