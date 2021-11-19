Титов предложил выплачивать субсидии для бизнеса при каждом продлении ограничений

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил выплачивать субсидии бизнесу на поддержание занятости при каждом продлении ограничений в регионах. Такое мнение он высказал в пятницу ТАСС в кулуарах конференции "Защита бизнеса 2.0: перезагрузка. Цифровые решения".

"Если вводятся QR-коды, то, во-первых, следует снять все ограничения по заполняемости залов, времени работы, использовать единые санитарные нормы. Во-вторых, поддержку, конечно, нужно дать", - сказал он.

В частности, бизнес-омбудсмен рекомендует сделать невозвратными кредиты по программе ФОТ 3.0 в случае сохранения занятости, как это было предусмотрено предыдущей программой ФОТ 2.0.

"Также мы говорим о налоговой реструктуризации, по крайней мере за IV квартал 2021 года. Говорим и о том, что прямые субсидии должны рассматриваться, возможно, и в дальнейшем. Если будут продлевать ограничения, в том числе в виде QR-кодов, это должна быть ежемесячная история. Это мы считаем главным", - добавил Титов.

Правительство РФ с ноября ввело две дополнительные меры поддержки бизнеса. Это единовременные субсидии в размере МРОТ на одного сотрудника, а также возобновление кредитования пострадавших малых и средних предприятий и социально ориентированных НКО под 3% годовых (программа ФОТ 3.0).