"Аэрофлот" увеличит топливный сбор на внутренних и международных направлениях

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Российская авиакомпания "Аэрофлот" повысит топливный сбор на внутренних направлениях на 550 рублей (до 2,2 тыс. рублей), на международных линиях - на €10 (до €30) с 22 ноября. Об этом сообщила пресс-секретарь авиакомпании Юлия Спивакова.

"Это вынужденное решение, оно продиктовано существенным ростом стоимости керосина в 2021 году. В третьем квартале 2021 года цена уже более чем на 50% превышала значение 2020 года, а с октября превышала 50 тыс. рублей за тонну", - пояснила Спивакова.

Она также отметила, что текущие цены - исторический максимум, топливный сбор при этом является мерой частичной компенсации затрат на горючее.