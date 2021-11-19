ЕЭК утвердила нулевые импортные пошлины на свинину и говядину

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвердил нулевые импортные квоты на ввоз свинины и говядины в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом говорится в решении совета ЕЭК.

Документ вносит изменения в пункт 7 решения комиссии Таможенного союза от 27 ноября 2009 года, согласно которому от ввозной таможенной пошлины освобождается ряд товаров. Согласно решению совета ЕЭК, к перечню товаров, которые освобождаются от таможенной пошлины, добавлено мясо крупного рогатого скота и свинина, предназначенные для производства мясной продукции.

Как отмечается в документе, товары, в отношении которых применяется тарифная льгота, предназначены только для использования на территории государств ЕАЭС.

Решение вступит в силу не ранее 1 января 2022 года.