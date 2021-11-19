Борисов: производители минеральных удобрений инвестируют в отрасль 2 трлн рублей

ЧЕРЕПОВЕЦ, 19 ноября. /ТАСС/. Производители минеральных удобрений планируют инвестировать в отрасль 2 трлн рублей до 2028 года, сообщил журналистам вице-премьер РФ Юрий Борисов по итогам рабочего совещания с представителями отрасли в Череповце.

"Планы у предприятий отрасли весьма амбициозные: в ближайшие семь лет производители удобрений планируют инвестировать порядка 2 трлн рублей в расширение и модернизацию производств", - сказал Борисов, отметив, что в предыдущие семь лет компании уже направили на развитие отрасли более 1,3 трлн рублей.

Россия занимает второе место по объемам производства удобрений. На первом месте - Китай, на третьем - Канада.

При этом производственные мощности в российской отрасли к 2026 году вырастут вдвое по сравнению с 2013 годом. "Столь высокие темпы развития необходимы, чтобы надежно обеспечивать растущие потребности российских аграриев, которые за последние пять лет практически удвоили потребление удобрений и еще вдвое увеличат до 2025 года", - добавил Борисов.

Защита от волатильности мировых цен

Кроме того, Борисов заявил, российским аграрным компаниям необходимо введение механизма хеджирования рисков от волатильности цен на удобрения на мировом рынке. Он также выразил надежду, что в скором времени сильная динамика на рынке успокоится и цены стабилизируются.

"Надеюсь в ближайшее время цены стабилизируются. И сегодня мы говорили о будущем взаимодействии с основными производителями этой отрасли - как нам выстраивать долгосрочную работу, хеджировать риски в связи с возможной волатильностью цен на мировом рынке", - сказал Борисов.

Он отметил, что такой механизм, с одной стороны, обеспечит гарантии для потребителей этой продукции, с другой стороны, - обеспечит стабильную и прогнозируемую ситуацию для производителей товара.

Борисов добавил, что к дисбалансу стоимости на внутреннем и внешнем рынках минеральных удобрений привели последствия пандемии и ряд других негативных аспектов.

Ранее сообщалось, что рост стоимости на ряд минеральных удобрений в России составил от 20% до более чем 100% в 2021 году, что повлекло за собой рост стоимости некоторых продуктов.

"Конечно, мы озабочены разработкой механизма сдерживания цен, поскольку в конечном итоге такой рост отразится на стоимости сельхозкультур", - добавил Борисов.

Ранее крупнейшие российские производители минеральных удобрений добровольно зафиксировали до конца года цены на свою продукцию для аграриев на фоне резкого роста мировых цен. В пятницу замглавы Минпромторга Михаил Иванов сообщил ТАСС, что по итогам совещания производители договорились зафиксировать цены на минеральные удобрения для российских сельхозпроизводителей до конца мая.