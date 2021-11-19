Работу энергоблока остановят на АЭС "Дукованы" в Чехии

ПРАГА, 19 ноября. /ТАСС/. Работа второго энергоблока расположенной на юго- востоке Чехии АЭС "Дукованы" будет остановлена в пятницу для замены 25% топлива реактора. Об этом сообщили ТАСС в дирекции станции.

"Второй энергоблок станции прекратит поставлять энергию в национальную электросеть в 15:30 по центральноевропейскому времени (17:30 мск), - отметили в дирекции. - В ходе плановых ремонтно-профилактических работ будет проведена замена 25% ядерного топлива реактора. В текущем году на АЭС "Дукованы" это предпоследняя плановая остановка [энергоблоков]".

Процесс замены топлива и ремонтно-профилактических работ займет 82 дня. На АЭС "Дукованы" в штатном режиме продолжат работать первый, третий и четвертый энергоблоки. Станция обеспечивает 20% энергопотребления в Чехии.

Планы развития АЭС

Государственное управление по ядерной безопасности Чехии в начале марта выдало компании - оператору АЭС "Дукованы" разрешение на строительство нового энергоблока, которое должно начаться не позднее 2029 года. Новый блок заменит на АЭС один из четырех существующих блоков, которые были сооружены в 1985-1987 годах с помощью СССР.

Правительство Чехии 19 апреля приняло решение исключить российскую госкорпорацию "Росатом" из числа участников тендера на строительство нового энергоблока. Росатом не сможет участвовать в тендере и в качестве субподрядчика.

В Чехии действуют две АЭС, более новой из которых является введенная в эксплуатацию в 2002 году станция "Темелин" на юге страны. Обе АЭС были возведены при помощи СССР. Соответствующий договор между Советским Союзом и ЧССР был подписан в 1970 году. Ядерное топливо для реакторов они получают из России.

Строительство АЭС "Дукованы" началось в 1974 году. До 1987 года были сданы в эксплуатацию четыре ее энергоблока, общая мощность которых составляет 2 040 МВт.