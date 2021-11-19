Власти Мордовии планируют развивать венчурное финансирование для поддержки стартапов

СИРИУС /Федеральная территория/, 19 ноября. /ТАСС/. Власти Мордовии планируют использовать грантовые механизмы поддержки талантливой молодежи и развивать венчурное финансирование. Об этом ТАСС сказал министр промышленности, науки и новых технологий Республики Мордовия Игорь Губайдуллин на международном форуме "Патентная аналитика как инструмент управления наукой, технологиями и инновациями".

"Задача - сохранить молодежь и создать для нее среду для жизни и развития в Мордовии, [а также] вернуть кадровый потенциал, который в свое время уехал. Мы планируем внедрять различные грантовые [механизмы] поддержки, конкурсы, развивать венчурное финансирование, чтобы помогать стартапам. Используем внефинансовые механизмы, на базе Агентства инновационного развития внедряем сервис по бесплатной юридической, бухгалтерской, консультационной помощи молодым разработчикам", - сказал Губайдуллин.

По его словам, на базе Центра поддержки технологий и инноваций "Технопарк - Мордовия" власти развивают центр патентного сопровождения, в котором можно будет получить не только консультацию по регистрации права на интеллектуальную собственность, но и юридическое сопровождение в дальнейшем.

"В целом мы видим тренд на возвращение. И кадровый конкурс "Моя Мордовия" [это показал], достаточно много ребят вернулись в республику. Сейчас мне пишут коллеги из других регионов, которые в свое время уехали, предлагают свои проекты", - отметил Губайдуллин.

Проект "Моя Мордовия" начал реализовываться в республике в начале марта, он состоял из четырех этапов, сочетающих дистанционные и очные испытания. К участию приглашались граждане Российской Федерации в возрасте от 25 до 55 лет включительно, имеющие высшее образование и опыт управления не менее двух лет либо стаж работы по специальности не менее трех лет, при этом от участников не требовали обязательного опыта госслужбы. Участие в конкурсе приняли более 6 тыс. уроженцев региона. Победители кадрового проекта "Моя Мордовия" организовали в республике экспертный клуб, также несколько победителей назначены на управленческие должности, в том числе в правительство региона.