Силуанов обсудил с властями Швейцарии изменения в налоговое соглашение

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Министр финансов РФ Антон Силуанов и федеральный министр финансов Швейцарской Конфедерации Ули Маурер обсудили корректировку соглашения об избежании двойного налогообложения, говорится в сообщении Минфина РФ по итогам встречи глав министерств.

"В ходе встречи было отмечено, что предложения России по увеличению ставки налога у источника в рамках двустороннего налогового соглашения соответствуют современным тенденциям международного налогообложения в реформировании глобальных правил налогообложения, которые разрабатываются на площадках ОЭСР и G20", - отмечается в сообщении.

Также было предложено обсудить возможность включения в соглашение положений, отвечающих согласованным принципам международного налогообложения в рамках подхода Pillar 2 (предполагает выравнивание налоговых ставок по странам до минимального уровня в 15% - прим. ТАСС).

Кроме того, стороны договорились продолжить переговоры по этому вопросу на уровне двух министерств на следующей неделе.

В конце марта 2020 года президент России Владимир Путин поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это потребовало корректировки соглашений об избежании двойного налогообложения с другими странами, договоренности с которыми позволяли выводить прибыль из России, уплачивая налог по эффективной ставке в 2-3%, либо прекращения действия таких договоров в случае, если договоренности о внесении соответствующих изменений не будут достигнуты.