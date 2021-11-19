Ozon инвестирует в Калининградской области 550 млн рублей

КАЛИНИНГРАД, 19 ноября. /ТАСС/. Резидентом калининградской особой экономической зоны стал логистический комплекс компании Ozon. Компания заявляет о намерении вложить в проект 550 млн рублей и создать в регионе почти 1,7 тыс. новых рабочих мест, сообщила в пятницу пресс-служба областного правительства.

"В пятницу, 19 ноября, в реестр резидентов ОЭЗ в Калининградской области включена компания "Озон-Калининград" с инвестпроектом создания логистического комплекса Ozon. Объем инвестиций нового резидента составляет 550 млн рублей. <...> Новая площадка "Озона" разместится в Калининграде. Компания планирует нанять в регионе 1 694 сотрудника, из них почти треть - профильных специалистов", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Новый резидент ОЭЗ может стать одним из крупнейших работодателей нашего региона, при этом специфика этого бизнеса предполагает высокую доступность предлагаемых специальностей. В этом плане новый инвестор существенно поддержит местный рынок труда", - отметил заместитель председателя правительства области Дмитрий Кусков, которого цитирует пресс-служба.

Ozon - ведущая мультикатегорийная платформа электронной коммерции и одна из крупнейших интернет-компаний в России. На площадке представлено более 46 млн товарных наименований в 20 категориях: от книг и одежды до продуктов питания и товаров для здоровья. Ozon активно развивается как интернет-платформа - более 90% ассортимента площадки формируют партнеры маркетплейса. Ozon также активно развивает систему сервисов, комплементарных своему основному бизнесу, в том числе fintech-продукты и сервис быстрой доставки Ozon Express.

В едином реестре резидентов ОЭЗ в Калининградской области зарегистрировали 280 действующих инвестиционных проектов с общим объемом заявленных инвестиций в первые три года их реализации в размере порядка 155 млрд рублей и количеством рабочих мест (при выходе на проектные мощности) - более 49 тыс. человек. В 2021 году в реестр резидентов калининградской ОЭЗ включен 41 инвестиционный проект с совокупным объемом инвестиций 26,41 млрд рублей и планами создать в ближайшее время почти 7 тыс. рабочих мест.