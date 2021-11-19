Евразийский межправсовет утвердил план по лекарственной безопасности

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Евразийский межправительственный совет утвердил дорожную карту по повышению уровня обеспеченности стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) стратегически важными лекарствами и фармсубстанциями. Об этом ТАСС сообщили в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

"План мероприятий до 2024 года по повышению уровня обеспеченности стран Евразийского экономического союза стратегически важными лекарственными препаратами и фармацевтическими субстанциями для медицинского применения, производство которых должно быть обеспечено в ЕАЭС, утвержден на заседании Евразийского межправительственного совета 18-19 ноября в г. Ереване", - отметили в ЕЭК.

Как отметил министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян, слова которого приводит комиссия, реализация мероприятий плана будет способствовать созданию в странах ЕАЭС полного цикла производства наиболее важных лекарственных препаратов, вакцин и фармацевтических субстанций, а также усилению инновационного вектора развития.

По словам Камаляна, поддержка этой инициативы позволит фармацевтической отрасли ЕАЭС перейти на новый уровень, благодаря стабильному развитию и расширению кооперационного сотрудничества внутри союза. "Комиссия совместно со странами сформирует перечень лекарств и субстанций, производство которых необходимо обеспечить в Союзе в первую очередь", - добавил Камалян.

В ЕЭК добавили, что реализация плана также будет способствовать дальнейшему развитию производства вакцин, в том числе против коронавируса.