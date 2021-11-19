РЖД сохраняют прогноз роста погрузки в 2021 году на 3,3%

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. РЖД сохраняют прогноз роста погрузки по итогам 2021 года на уровне 3,3%, сообщил журналистам в кулуарах Транспортной недели заместитель гендиректора холдинга Алексей Шило.

"Нет, сверх 3,3% не будем [повышать план погрузки на 2021 год] <…> Нам очень важно 3,3% выполнить. Декабрь - пока мы видим первую половину хорошей. Как будет дальше завершение месяца и года, пока тяжело предсказать", - сказал он.

"Я думаю, что по итогам ноября мы должны закончить погрузку на уровне, 3,61 млн [тонн] в среднем в сутки. Это где-то будет плюсом 2% к тому плану, который мы взяли, и 4% к ноябрю прошлого года", - добавил Шило.

Шило пояснил, что в третью декаду декабря, как правило, идет серьезное снижение погрузки. Возможно, в этом году некоторые регионы будут вводить дополнительные нерабочие дни, и это тоже скажется на объеме перевозимых грузов. В связи с этим, несмотря наметившийся более позитивный тренд, РЖД не корректировали прогноз в сторону увеличения.

Погрузка на сети РЖД в октябре 2021 года увеличилась на 0,5% к аналогичному периоду 2020 года и составила 110,3 млн тонн. При этом результат на 0,8% превышает показатель за допандемийный октябрь 2019 года.

"Мы план [на декабрь] еще только верстаем. Грузовая база на декабрь оценивается на уровне 3,6 млн тонн в среднем в сутки, - отметил Шило. - Все будет зависеть от того, как мы ноябрь выполним. По ноябрю у нас сейчас хорошая погрузка идет. Связано это с тем, что порты пока работают ритмично и у нас основные "окна" все завершились. Важно сейчас этот темп не потерять. Мы брифинг провели с грузоотправителями, пока настроены все по-боевому", - добавил он.