Урожай тепличных овощей в Липецкой области за пять лет увеличился в пять раз

ЛИПЕЦК, 19 ноября. /ТАСС/. Урожай тепличных овощей, выращиваемых аграриями Липецкой области, за последние пять лет увеличился в пять раз. Об этом сообщил в пятницу глава администрации региона Игорь Артамонов в рамках встречи с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым.

"С каждым годом область укрепляет позиции, за последние пять лет урожай в теплицах увеличился почти в пять раз, и по прогнозу в текущем году может достичь 170 тыс. тонн", - сказал Артамонов. Он напомнил, что в прошлом году сельхозпроизводители региона получили также рекордные урожаи зерновых культур, что положительно повлияло на индекс сельхозпроизводства, который составил 106% и превысил среднероссийский.

Глава региона отметил, что Министерством сельского хозяйства РФ в области реализуется комплекс мер господдержки. Речь идет, прежде всего, о новом приоритетном направлении в рамках "стимулирующей" субсидии - овощеводстве защищенного грунта. "Продлены до 12 лет льготные инвесткредиты на строительство теплиц, со следующего года планируется реализация отдельного федерального проекта, направленного на стимулирование овощеводства открытого грунта и выращивания картофеля, с комплексом мер поддержки", - заметил Артамонов.

Не менее важным фактором развития агропромышленного комплекса он назвал мелиорацию. "Сейчас в сельхозпроизводстве задействовано порядка 98% от имеющихся мелиоративных сельхозугодий", - подчеркнул Артамонов. По его словам, сельское хозяйство области является инновационным и инвестиционно привлекательным. "Это подтверждено проектами, реализующимися в субъекте. Кроме того, область располагает резервами для импортозамещения и имеет хороший экспортный потенциал. Несомненно, достигнуть таких результатов мы смогли благодаря весомой государственной поддержке и продуктивному сотрудничеству с Минсельхозом России", - заключил Артамонов.