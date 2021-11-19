ТПП предложила закрепить в законе о рассмотрении обращений статус платформы "ЗаБизнес.рф"

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) России предложила закрепить в федеральном законе о порядке рассмотрения обращений граждан правовой статус платформы "ЗаБизнес.рф", которая позволяет предпринимателям пожаловаться на действия правоохранительных органов, если считают, что на них оказывается давление. Об этом сообщил в пятницу ТАСС глава ТПП Сергей Катырин.

"Палата разработала предложения по совершенствованию функционирования платформы и изменению законодательства для повышения эффективности ее работы и развития конструктивного диалога бизнеса и власти. В частности, предложено расширить функционал платформы за счет привлечения в качестве субъектов по рассмотрению обращений органов дознания, включая Федеральную таможенную службу, в федеральном законе от 2 мая 2006 года <...> "О порядке рассмотрения обращений граждан РФ" закрепить правовой статус платформы", - сказал он в кулуарах конференции "Защита бизнеса 2.0: перезагрузка. Цифровые решения", партнером которой является ТАСС.

Также, по его словам, палата выступила с законодательной инициативой "по внесению изменений в ст. 177 Уголовно-процессуального кодекса РФ ("Порядок производства осмотра"), обязывающих должностных лиц правоохранительных органов предоставлять собственникам помещений либо представителям организаций копию протокола осмотра с указанием изъятых документов и предметов".

Электронный ресурс "ЗаБизнес.рф" запущен в ноябре 2019 года Агентством стратегических инициатив совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей, ТПП РФ, "Деловой Россией" и "Опорой России". Благодаря ему предприниматели могут обратиться в МВД, ФСБ, Генпрокуратуру и Следственный комитет, а в случае несогласия с ответом жалобу изучат представители предпринимательского сообщества и бизнес-омбудсмен. Создать такую цифровую платформу для защиты бизнеса призвал президент РФ Владимир Путин.