"Ямал СПГ" может выплатить дивиденды за девять месяцев в сумме 31,42 млрд рублей

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Совет директоров "Ямал СПГ" рекомендовал выплатить дивиденды за девять месяцев 2021 года в размере 31,42 млрд рублей, или 8,7 тыс. рублей на обыкновенную акцию, следует из сообщения компании.

Датой закрытия реестра установлено 21 декабря 2021 года. Общее собрание акционеров по вопросу выплаты дивидендов за девять месяцев состоится 10 декабря 2021 года.

Ранее "Ямал СПГ" еще не выплачивал дивиденды.

Глава "Новатэка" Леонид Михельсон сообщал в феврале, что "Ямал СПГ" в 2021 году может направить 50% прибыли на дивиденды и 50% - на погашение кредитов. Замглавы компании Лев Феодосьев на телеконференции с инвесторами в октябре подтвердил, что дивиденды от "Ямал СПГ" ожидаются в 2021 году.

"Ямал СПГ" - второй российский крупнотоннажный проект по сжижению природного газа, он реализуется на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения полуострова Ямал. Его акционерами являются "Новатэк" (50,1%), французская Total (20%), китайская CNPC (20%), а также Фонд Шелкового пути (9,9%).

Летом 2019 года "Ямал СПГ" начал возвращать акционерам инвестированные ими ранее средства в проект.