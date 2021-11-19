Корпорация МСП готова помочь бизнесу при проблемах с получением кредитов под 3%

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Корпорация МСП (входит в группу ВЭБ.РФ) готова помочь предпринимателям в случае возникновения проблем с получением кредитования по программе ФОТ 3.0, предполагающей финансирование пострадавших от пандемии предприятий под 3% годовых. Об этом сообщил в пятницу ТАСС генеральный директор корпорации Александр Исаевич.

"Для обратной связи с бизнесом, в том числе по ковид-ограничениям, в корпорации создан специальный канал для оперативных обращений "Сервис 360°". Мы получаем все сообщения и готовы при необходимости подключиться к решению возникающих вопросов у предпринимателей, в том числе и по антикризисным программам поддержки и коммуникации с банками. Если есть необходимость, то мы от лица Корпорации МСП проведем встречи с представителями банков, пригласим к диалогу бизнес, органы власти на местах, чтобы выслушать каждую сторону и совместно выработать устраивающее всех решение", - сказал он, отвечая на вопрос агентства о готовности корпорации оказать поддержку бизнесу при проблемах с получением кредитов по возобновленной программе ФОТ 3.0.

По итогам первой недели работы "Сервиса 360°" каждое десятое обращение через него касалось как раз вопросов взаимодействия предпринимателей с банками, и большую часть этих проблем удалось оперативно решить, отметил Исаевич, добавив, что при этом конкретно обращений по программе ФОТ 3.0 на сервис пока не поступало.

Программа ФОТ 3.0 возобновлена с ноября 2021 года для предприятий и организаций из наиболее пострадавших отраслей. Она направлена на поддержание занятости на предприятиях, наиболее пострадавших от введения ограничительных мер из-за коронавируса. Это гостиницы и санатории, рестораны, стоматологии, музеи, зоопарки, кинотеатры, фитнес-центры, салоны красоты, химчистки, туристические агентства, а также организации по ремонту бытовой техники, дополнительному образованию, уходу за детьми, организации мероприятий.