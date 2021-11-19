Туроператоры заявили, что туры на популярные в Новый год курорты практически распроданы

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Туры на популярные в Новый год курорты практически распроданы, несмотря на рост цен, рассказали опрошенные ТАСС туроператоры.

"По части регулярных новогодних рейсов у многих перевозчиков мест уже нет. Места на чартерных рейсах пока есть, но их уже совсем немного, часть отелей Египта и Турции уже выставила стоп-сейл", - говорится в сообщении "Интуриста".

При этом стоимость туров на новогодние праздники в ряде случаев, по данным туроператора, выросла на 50% и более.

В пресс-службе Anex Tour также отметили, что период новогодних праздников бронируется хорошо, места на рейсы постепенно раскупаются. Например, почти не осталось мест на рейсах из Москвы в Египет с вылетом 29 декабря и 1 января. В компании подчеркнули, что ценовая политика в туризме динамична, в связи с чем цены растут ежегодно примерно на 10%.

В Tez Tour рекомендовали бронировать туры в Египет уже сейчас из-за сложностей с наличием номеров в отелях, появившихся еще в октябре. По мнению туроператора, аналогичная ситуация, но в еще более явной форме, будет наблюдаться и на Новый год.

"Многие популярные отели уже встают на стоп, и, хотя цены на проживание в них растут, в целом на направлении они практически не меняются. Стабильность цен и наличие как свободных кресел, так и комнат, характерны сейчас для всех остальных направлений, за исключением еще Мальдив. В этой стране ситуация с дефицитом мест в отелях напоминает Египет, а, возможно, даже опережает его. При этом активно увеличивается стоимость как проживания, так и авиаперелета", - объяснили в Tez Tour.

В целом объем бронирования туров на новогодние праздники у компании уже в восемь раз превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Популярные туристические направления

Самыми популярными зарубежными направлениями на Новый год туроператоры назвали Египет, Турцию, ОАЭ, Доминикану, Кубу, Мексику и Мальдивы, внутрироссийскими - Сочи, Санкт-Петербург, Великий Устюг, Казань, Шерегеш, Крым и Кавказские Минеральные Воды.

Популярными являются направления с минимальными ограничениями из-за коронавируса, простыми правилами въезда, возможностью перевозок из регионов и доступные по стоимости, объяснили в "Интуристе".