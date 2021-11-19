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Для вывода вертолетов "Ансат" на рынок Китая потребуется не меньше двух лет

Первый заместитель главного конструктора ОКБ Казанского вертолетного завода Виктор Овчинников заявил, что прогнозы по зарубежным поставкам положительные

КАЗАНЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Поставки вертолетов "Ансат" в Китай и ряд других стран могут начаться не раньше, чем через два года. Об этом сообщил журналистам в пятницу первый заместитель главного конструктора ОКБ Казанского вертолетного завода (КВЗ) Виктор Овчинников.

"Вертолет востребован, эксплуатируется. <…> Пока европейская часть [России] в основном. Из других стран - уже вертолет поставлен в Боснию и Герцеговину, в Республику Сербскую. Есть интересы от Китая. "Мягкие" контракты, скажем так. Есть интересы от Мексики, Бразилии и других стан. Но дело в том, что там нужно сначала вертолет валидировать, то есть получить у них разрешение на эксплуатацию в этих странах. Не так все просто", - сказал Овчинников во время пресс-тура на Казанском вертолетном заводе.

Он подчеркнул, что прогнозы по зарубежным поставкам положительные. "Года-два, наверное, для этого надо, как минимум", - сказал Овчинников, отвечая на вопрос, сколько потребуется времени для вывода "Ансата" на рынок Китая.

В настоящее время, по словам Овчинникова, в эксплуатации находится около 110 вертолетов "Ансат". Он отметил, в этом году должно быть получено порядка пяти дополнений к сертификату на различное опционное оборудование. "В настоящее время делаем новый автопилот, который будет позволять летать в более комфортных условиях для летчиков и с расширением ареала эксплуатации. Делаем противообледенительную систему, которая позволит летать в непогоду и выполнять свои какие-то транспортные задачи в более суровых условиях и т.д.", - сказал Овчинников.

Премия для разработчиков

В начале ноября председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о присуждении премий правительства 2021 года в области науки и техники.

Наград удостоен в том числе коллектив авторов за разработку вертолета "Ансат". Среди них - бывший директор по производству - первый заместитель генерального директора КВЗ Валерий Карташев, бывший директор конструкторско-технологического центра Игорь Бугаков, советник управляющего директора АО "КВЗ" Александр Лаврентьев, первый заместитель главного конструктора КВЗ Виктор Овчинников, бывший заместитель главного конструктора ОКБ КВЗ Владимир Шувалов и др.

"Изначально "Ансат" задумывался как многоцелевой вертолет. Не для одного какого-то типа работ. Поэтому и проектировали его с такими же условиями. Вдобавок, чтобы затем его можно было модернизировать под больший взлетный вес. <…> В нем много новшеств по отношению к тем вертолетам, что были до него. Основное новшество - это бесшарнирный несущий винт", - рассказал один из разработчиков, бывший заместитель главного конструктора ОКБ КВЗ Владимир Шувалов.

Про "Ансат"

"Ансат" - легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, серийное производство которого развернуто на Казанском вертолетном заводе. Согласно сертификату, конструкция вертолета позволяет оперативно трансформировать его как в грузовой, так и в пассажирский вариант с возможностью перевозки до 7 человек.

Все работы по проекту вертолета "Ансат" проводились за счет собственных средств КВЗ, получаемых от поставок на экспорт вертолетов Ми-17. 17 января 1997 года завод получил сертификат разработчика авиационной техники. Начиная с 2016 года КВЗ поставил около 40 медицинских "Ансатов". Только в 2020 году с их помощью было эвакуировано более 5 000 пациентов. В конце декабря 2020 года совершил первый полет модернизированный вертолет "Ансат-М".

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