Для вывода вертолетов "Ансат" на рынок Китая потребуется не меньше двух лет

КАЗАНЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Поставки вертолетов "Ансат" в Китай и ряд других стран могут начаться не раньше, чем через два года. Об этом сообщил журналистам в пятницу первый заместитель главного конструктора ОКБ Казанского вертолетного завода (КВЗ) Виктор Овчинников.

"Вертолет востребован, эксплуатируется. <…> Пока европейская часть [России] в основном. Из других стран - уже вертолет поставлен в Боснию и Герцеговину, в Республику Сербскую. Есть интересы от Китая. "Мягкие" контракты, скажем так. Есть интересы от Мексики, Бразилии и других стан. Но дело в том, что там нужно сначала вертолет валидировать, то есть получить у них разрешение на эксплуатацию в этих странах. Не так все просто", - сказал Овчинников во время пресс-тура на Казанском вертолетном заводе.

Он подчеркнул, что прогнозы по зарубежным поставкам положительные. "Года-два, наверное, для этого надо, как минимум", - сказал Овчинников, отвечая на вопрос, сколько потребуется времени для вывода "Ансата" на рынок Китая.

В настоящее время, по словам Овчинникова, в эксплуатации находится около 110 вертолетов "Ансат". Он отметил, в этом году должно быть получено порядка пяти дополнений к сертификату на различное опционное оборудование. "В настоящее время делаем новый автопилот, который будет позволять летать в более комфортных условиях для летчиков и с расширением ареала эксплуатации. Делаем противообледенительную систему, которая позволит летать в непогоду и выполнять свои какие-то транспортные задачи в более суровых условиях и т.д.", - сказал Овчинников.

Премия для разработчиков

В начале ноября председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о присуждении премий правительства 2021 года в области науки и техники.

Наград удостоен в том числе коллектив авторов за разработку вертолета "Ансат". Среди них - бывший директор по производству - первый заместитель генерального директора КВЗ Валерий Карташев, бывший директор конструкторско-технологического центра Игорь Бугаков, советник управляющего директора АО "КВЗ" Александр Лаврентьев, первый заместитель главного конструктора КВЗ Виктор Овчинников, бывший заместитель главного конструктора ОКБ КВЗ Владимир Шувалов и др.

"Изначально "Ансат" задумывался как многоцелевой вертолет. Не для одного какого-то типа работ. Поэтому и проектировали его с такими же условиями. Вдобавок, чтобы затем его можно было модернизировать под больший взлетный вес. <…> В нем много новшеств по отношению к тем вертолетам, что были до него. Основное новшество - это бесшарнирный несущий винт", - рассказал один из разработчиков, бывший заместитель главного конструктора ОКБ КВЗ Владимир Шувалов.

Про "Ансат"

"Ансат" - легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, серийное производство которого развернуто на Казанском вертолетном заводе. Согласно сертификату, конструкция вертолета позволяет оперативно трансформировать его как в грузовой, так и в пассажирский вариант с возможностью перевозки до 7 человек.

Все работы по проекту вертолета "Ансат" проводились за счет собственных средств КВЗ, получаемых от поставок на экспорт вертолетов Ми-17. 17 января 1997 года завод получил сертификат разработчика авиационной техники. Начиная с 2016 года КВЗ поставил около 40 медицинских "Ансатов". Только в 2020 году с их помощью было эвакуировано более 5 000 пациентов. В конце декабря 2020 года совершил первый полет модернизированный вертолет "Ансат-М".