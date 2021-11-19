Логистический агромаркет создадут в Чувашии в 2022 году

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Логистический агромаркет для поддержки фермеров и владельцев личных подсобных хозяйств будет создан в Чувашии в 2022 году. Об этом сообщил ТАСС в пятницу глава республики Олег Николаев.

"Предполагаем, что к концу года мы разработаем уже стратегию реализации этого проекта. В течение первого квартала [2022 года] <…> мы разработаем бизнес-план, и уже в середине года должна заработать ярмарочная составляющая, к концу года - фудмаркет-составляющая. Ну и, я думаю, что логистическая составляющая к концу года - в первом квартале 2023 года вполне может уже функционировать", - сказал собеседник агентства.

Николаев пояснил, что такая скорость реализации проекта возможна, прежде всего, благодаря тому, что уже сформирован земельный участок. "Мало того, что он сформирован, этот земельный участок находится практически в собственности республики, и на этой территории на сегодняшний день функционирует подведомственное Министерству сельского хозяйства Чувашской Республики предприятие - Продовольственный фонд Чувашской Республики, который сегодня является очень эффективным оператором многих инструментариев поддержки хозяйствующих субъектов отрасли. Ну и эти составляющие нам позволяют очень быстро реализовывать эти планы и довести их до логического завершения", - уточнил он.

Необходимость агромаркета

По словам главы республики, логистический агромаркет необходим, чтобы обеспечить действенную поддержку малым формам хозяйствования в отрасли сельского хозяйства. "Это фермеры и личные подсобные хозяйства. На сегодняшний день очевидно, что именно этим сегментом отрасли сельского хозяйства производится достаточно чистая экологическая продукция, но она испытывает сильные трудности продвижения", - добавил Николаев.

Он считает, что агромаркет должен стать тем звеном, которое это обеспечит. "Здесь предполагается функционирование сразу трех составляющих - это ярмарка фермерской экологически чистой продукции, это фудмаркет, где можно поесть, провести интересно время, ну и, конечно же, складское хозяйство, где можно будет не только собрать продукцию, но и провести некую первичную переработку, упаковку для дальнейшего продвижения, в том числе с использованием цифровых методов поставки, то есть дистанционной торговли. Таким образом, мы обеспечиваем, с одной стороны, продвижение продукции под единым брендом, использование различных каналов доставки до потребителя продукции, ну и, конечно же, возможность визуального и физического контакта не только с людьми, но и с конкретными видами продукции, чтобы до того, как купить, узнать вкусовые качества и иные ее составляющие", - отметил глава Чувашии.

Николаев подчеркнул, что создание агромаркета позволит перерабатывать практически всю продукцию, которая производится фермерами и личными подсобными хозяйствами Чувашской Республики. "Создание такого подхода, формирование канала сбыта позволяет нам в случае необходимости расширить и площади, и площадки на других территориях. <…> Наша задача <…> - охватывать все больше продукции - как по форме их подачи, то есть это упаковка, какие-то иные составляющие, так и каналы доставки по мере изменения профиля потребителя", - сказал собеседник агентства.