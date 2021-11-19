Эксперты: проведение "Игр будущего - 2023" позитивно скажется на цифровом развитии России

МОСКВА, 19 ноября./ТАСС/. Проведение "Игр будущего" в 2023 году в России будет способствовать развитию цифровой инфраструктуры внутри страны. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС эксперты.

"Сейчас нам предстоит большая организационная работа по объединению на одной площадке киберспортивных федераций разных стран и производителей игр и выработке единых честных и прозрачных правил, по которым будут проводиться соревнования. Мероприятие будет способствовать развитию цифровой инфраструктуры внутри страны, что соответствует целям нацпроекта "Цифровая экономика", - отметил президент "ЭР-Телеком холдинг" Андрей Кузяев.

Заместитель генерального директора Фонда содействия инновациям Павел Гудков добавил, что киберспортивные соревнования помогают в популяризации цифровых технологий и профессии IT-разработчика. "Во всем мире и у нас в стране нарастает нехватка программистов, и если 5-10 лет назад основные ограничения были связаны с недостаточным объемом подготовки кадров по ИТ-специальностям, то в последние годы правительство эти барьеры снимает, количество бюджетных мест в вузах растет и на первый план выходит вопрос привлекательности профессии для молодежи. "Игры будущего" смогут повысить авторитет и роль профессии программиста среди молодежи", - пояснил Гудков.

Как считает директор по работе с государственными заказчиками "Вымпелкома" Александр Шведов, проведение "Игр будущего" даст возможность талантливым ребятам заявить о себе как о компетентных специалистах, "которые в дальнейшем будут востребованы в отрасли".

Накануне вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в координационном центре правительства открыл заявочную кампанию "Игр будущего".

Впервые проект международного движения и турнира "Игры будущего" Чернышенко представил в сентябре 2021 года в Казани на форуме "Россия - спортивная держава". Международные соревнования впервые пройдут в России в 2023 году, национальные сборные будут состязаться в инновационных дисциплинах с использованием технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области робототехники, информационных технологий и искусственного интеллекта.