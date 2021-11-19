МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Россия и Узбекистан подписали комплексную программу экономического сотрудничества между правительствами двух стран на 2022-2026 годы, сообщила пресс-служба Минэкономразвития РФ.

"Новый документ учитывает необходимость развивать в постпандемийный период экономическое сотрудничество с использованием актуальных инструментов, в том числе электронной торговли, цифровизации экономики, новых энерго- и водосберегающих технологий, а также совершенствования подходов в миграционной сфере. Кроме того, Россия и Узбекистан намерены реализовать практические меры в борьбе с COVID-19, обмениваться опытом и информацией по производству вакцины, вопросам профилактики, диагностики и лечения пациентов с коронавирусом", - говорится в пресс-релизе.

В МЭР РФ отметили, что программа направлена на укрепление и диверсификацию торгово-экономических связей на основе взаимных интересов РФ и Узбекистана.

"В последние годы сотрудничество с Узбекистаном вышло на качественно иной уровень - устойчиво растет товарооборот и количество проектов, активизировалось взаимодействие бизнеса и регионов. Одновременно появились новые вызовы, которые сильно изменили существующие экономические механизмы. Возникли и новые возможности благодаря цифровизации и внедрению технологий. Это потребовало модернизации базового документа, который определяет стратегические направления нашей совместной работы во всех отраслях", - цитирует пресс-служба главу МЭР Максима Решетникова.

Министр добавил, что Россия и Узбекистан имеют большой потенциал для развития кооперационных цепочек и совместного производства с последующим выходом на рынки третьих стран.

"Программа построена на долгосрочную перспективу и ставит перед нами масштабные задачи, для реализации которых мы начнем работать уже начиная с сегодняшнего дня", - приводятся в пресс-релизе слова заместителя премьер-министра, министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардора Умурзакова.