Толстой считает "вредительской" идею поставить на поток оборот персональных данных

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой (фракция "Единая Россия") назвал "откровенно вредительской" идею поставить на поток оборот персональных данных. Об этом он заявил, комментируя разработанный Минэкономразвития России проект федерального закона, по которому операторы связи получат возможность передавать банкам и туристическим сервисам ряд данных о клиентах с их согласия.

"Идея поставить на поток оборот персональных данных не просто сомнительная, а откровенно вредительская. Возможно, мы что-то пропустили: разве банки и операторы связи уже настолько обезопасили информацию о своих клиентах и решили вопрос с мошенниками, что теперь можно торговать ею? Или это просто способ прикрыть очередную утечку оправданием "так и было задумано"?" - написал политик в своем Telegram-канале.

По словам парламентария, новости об утечках персональных данных "идут нескончаемым потоком".

"От спама и рекламных звонков устали все, и решение не бороться с этим, а легализовать, - попытка уйти от ответственности за сохранность личной информации людей. Под задорные разговоры про цифровизацию, искусственный интеллект и метавселенные отдельные структуры пытаются окончательно лишить граждан права на приватность под видом очередных инноваций", - добавил он.