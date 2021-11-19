Макрон: Франция не отступит в споре с Великобританией из-за лицензий на рыбную ловлю

ПАРИЖ, 19 ноября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не бросит рыбаков и не отступит в споре с Великобританией из-за лицензий на рыбную ловлю.

"Роль государства - это поддержка и защита рыбаков в течение всего времени переговоров, которые необходимы, чтобы добиться уважения достигнутых соглашений. Решительность, твердость и поддержка наших рыбаков - это наша политика с начала [кризиса], и мы не отступим", - сказал Макрон в пятницу журналистам.

Он заявил, что Еврокомиссия должна выполнить свою роль по защите интересов европейцев, потому что возникшие противоречия "касаются не только Франции", но других стран Европы. "Британия подписала соглашения о Brexit и должна их соблюдать, сейчас она и их не соблюдает", - подчеркнул Макрон.

Президент отметил, что британские власти "играют на нервах", в то время как французские моряки не могут работать без лицензий.

Франция ранее заявила о готовности ввести санкции против Соединенного Королевства из-за обострения спора о лицензиях на лов рыбы. Планировалось, что такие ответные меры Парижа, как ужесточение правил ввоза товаров из Великобритании и запрет на выгрузку морепродуктов с британских судов в портах республики, вступят в силу 2 ноября. Однако Макрон заявил, что не будет вводить санкции до окончания переговоров о рыболовстве.

В Париже выражают недовольство тем, что французским рыбакам было предоставлено вдвое меньше разрешений на промысел в водах вокруг острова Джерси, чем они требовали. Британская сторона заверяет, что полностью соблюдает договоренности с ЕС и одобрила 98% запросов, поданных из Евросоюза. Еврокомиссия призвала страны как можно скорее урегулировать возникшие противоречия.