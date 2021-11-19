Лидер либералов ФРГ считает, что "Северный поток - 2" должен получить шанс на эксплуатацию

БЕРЛИН, 19 ноября. /ТАСС/. Проект "Северный поток - 2" должен получить шанс на эксплуатацию при условии, что получит разрешение в соответствии с европейским законодательством и будут учтены интересы Украины и других восточноевропейских партнеров. Об этом заявил председатель Свободной демократической партии (СвДП) Германии Кристиан Линднер в опубликованном в пятницу интервью газете Suddeutsche Zeitung .

"Северный поток - 2" непременно должен получить шанс, если будет выдано разрешение на эксплуатацию в соответствии с европейским законодательством и будут учтены справедливые интересы Украины и наших восточноевропейских партнеров", - утверждал он. По мнению Линднера, "слишком долго "Северный поток - 2" объявляли исключительно как коммерческий проект". "Очевидно, что это не так", - сказал лидер либералов, который в новом правительстве ФРГ может занять пост министра финансов.

При этом отвечая на вопрос, какие шаги следует предпринять, чтобы Германия менее зависела от российского газа, Линднер отметил, что нужны "различные источники снабжения". "Кроме того, мы хотим расширить наши собственные мощности по получению энергии из возобновляемых источников. Мы сможем в большей степени импортировать водород и синтетическое жидкое топливо", - полагает он.

Ранее, до того, как "Северный поток - 2" был завершен, Линднер высказывал мнение о необходимости введения моратория на строительство газопровода.

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось закончить до конца 2019 года, однако из-за санкций США строительство задерживалось. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии. Для запуска газопровода нужно получить регистрацию как независимого транспортного оператора - Федеральное сетевое агентство должно опубликовать проект решения до 8 января 2022 года. Ведомство не может запретить прокачку газа, но если она начнется до получения регистрации, то на оператора будет наложен штраф. Такая регистрация нужна, чтобы соответствовать нормам Газовой директивы ЕС.