К строительству новых станций метро в Нижнем Новгороде приступят в 2022 году

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 ноября. /ТАСС/. Строительство новых станций метро в Нижнем Новгороде начнется в 2022 году, сообщил в пятницу журналистам председатель оргкомитета по празднованию 800-летия этого города Сергей Кириенко.

"Ключевые решения - это метро. Две станции в Нагорной части, две станции в Заречной части, которые начинают строиться уже на следующий год. Это в общей сложности порядка 35 млрд [рублей] в Нагорной части и более 20 млрд [рублей] - Заречная часть", - сказал Кириенко.

В Нижнем Новгороде запланировано построить четыре новые станции метро. "Сенная" и "Оперный театр" станут продолжением Автозаводской линии, а станции "Варя" и "Сормовская" - продолжением Сормовско-Мещерской линии.

Нижегородский метрополитен состоит из двух линий. На Автозаводской расположены 11 станций метро. Поезда этой ветки следуют до станции "Горьковская" - единственной станции, расположенной в Нагорной части города. Сормовско-Мещерская линия состоит из пяти станций, все они находятся в Заречной части Нижнего Новгорода.

Нижний Новгород в 2021 году празднует 800-летие. В событийную программу, которая проходит в течение года, вошло более 150 мероприятий, а также работы по благоустройству, в том числе Нижегородского кремля и Чкаловской лестницы.