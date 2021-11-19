Задолженность больниц Астраханской области по страховым взносам превысила 39 млн рублей

АСТРАХАНЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Налоговая инспекция взыскивает с двух районных больниц Астраханской области заложенность по страховым взносам в размере более 39 млн рублей, сообщила в пятницу пресс-служба Арбитражного суда региона.

Инспекция установила, что уплата страховых взносов производилась Ахтубинской и Харабалинской районными больницами несвоевременно и не в полном объеме, требование об уплате страховых взносов было исполнено частично, задолженность по страховым взносам и начисленное пени не погашено.

"Инспекция обратилась в арбитражный суд с исковым заявлением к Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Астраханской области "Ахтубинская районная больница" о взыскании задолженности в размере 23,2 млн рублей. С аналогичными требованиями Инспекция обратилась в арбитражный суд с исковым заявлением к Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Астраханской области "Харабалинская районная больница" о взыскании задолженности по страховым взносам и пени в размере 16,3 млн рублей.", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Ахтубинская районная больница признала иск в полном объеме, пояснив, что с 2020 года у них развернут инфекционный госпиталь на 80 коек, что значительно увеличило расходы учреждения. В целях недопущения снижения качества оказания медицинских услуг, в первую очередь приобретаются лекарственные средства и медицинские изделия, организуется питание пациентов в стационарах, производится оплата труда работников учреждения.

По данным пресс-службы суда, Харабалинская районная больница также признала иск в полном объеме, и пояснила, что для урегулирования сложившейся ситуации учреждение проводит мероприятия по снижению штата работников и оптимизации затрат учреждения. Суд признал требования Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №4 по Астраханской области обоснованными и подлежащими удовлетворению, рассказали в ведомстве.