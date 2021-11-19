Во Владимирской области открыли линию по выпуску кондитерских изделий за 2,5 млрд рублей

СОБИНКА, 19 ноября. /ТАСС/. Новую производственную линию по выпуску бисквитов и мини-кексов на фабрике в Собинке Владимирской области. Объем инвестиций в проект составил около 2,5 млрд рублей, сообщил журналистам в пятницу старший директор интегрированной цепи поставок Mondel z International в Восточной Европе Дмитрий Шаченок.

"Мы проинвестировали около 2,5 млрд рублей в строительство здания, в котором предполагается дальнейшее расширение производства, и также мы инвестировали в оборудование по производству бисквитов "Медвежонок Барни" и мини-кексов "Юбилейное", - сказал он.

Строительство производственного корпуса площадью порядка 20 тыс. кв. м завершилось в минимальные сроки - около года. Новая линия позволила создать 40 рабочих мест и увеличить примерно на треть (на 7 тыс. т) мощность производства бисквитов и кексов.

"Для Владимирской области это, пожалуй, пример того, что даже в эпоху пандемии, карантина, экономика берет свое - предприятие построилось в 2020-2021 годы, запустилось. Для нас это очень важно, потому что пищевой кластер во Владимирской области - это более 30% регионального продукта и это более 500 предприятий малых, средних, крупных, которые производят продукты питания. Нам важно внимание к каждому из таких предприятий", - отметил врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев.

Как пояснили в компании, сейчас в регионе начинается второй этап расширения производства, при котором планируется инвестировать еще 2-2,5 млрд рублей в строительство производственных линий по выпуску печенья и шоколада на фабриках в Собинке и Покрове. Запуск линий запланировали на второе полугодие 2022 года.

"Мондэлис Русь" выпускает шоколад Alpen Gold, Milka и Picnic, печенье "Юбилейное", OREO, бисквит "Медвежонок Барни", соленый снек TUC, жевательную резинку Dirol и леденцы Halls. Заводы компании расположены во Владимирской и Новгородской областях. Общий объем инвестиций компании в российскую экономику за 20 лет присутствия компании составил $1,2 млрд.