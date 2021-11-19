Евросоюз попросил ВТО рассмотреть в третейской группе спор с Россией о госзакупках

ЖЕНЕВА, 19 ноября. /ТАСС/. Секретариат Всемирной торговой организации (ВТО) опубликовал в пятницу официальный запрос Евросоюза о формировании третейской группы для рассмотрения спора с Россией о госзакупках. В официальном письме ЕС говорится, что он оспаривает несколько российских мер, принимаемых в рамках программы импортозамещения, и что проведенные 13 сентября двусторонние консультации не привели к урегулированию этого вопроса.

Консультации являются, согласно правилам ВТО, инструментом, предоставляющим сторонам возможность для досудебного разрешения разногласий. Как отмечается в письме ЕС, "консультации состоялись 13 сентября в виртуальном формате с целью достижения удовлетворительного решения вопроса". "К сожалению, они не увенчались урегулированием спора", - говорится в документе. В этой связи ЕС "просит о создании панели [арбитров]" для рассмотрения данного вопроса "на стандартных условиях" ВТО.

В Евросоюзе утверждают, что Россия "приняла ряд мер, являющихся частью более широкой программы импортозамещения, нацеленной на замещение посредством набора ограничений и стимулов импортных товаров и услуг, предоставляемых иностранными субъектами, местными товарами и услугами, предоставляемыми российскими организациями". При этом товары и услуги, предлагаемые российскими предприятиями, по мнению ЕС, получают предпочтение во время тендеров и аукционов.

Предмет спора

ЕС оспаривает "три российские меры, которые, как представляется, несовместимы с законодательством ВТО, в частности с основным принципом национального режима ВТО, требующего, чтобы члены ВТО относились к иностранным и отечественным производителям недискриминационным образом", сообщила ранее в Брюсселе пресс-служба Еврокомиссии.

Первая мера - это "дискриминационная оценка заявок на закупку". "На этапе оценки своих закупок некоторые связанные с государством организации вычитают 15% (до 30% для определенных товаров) из предложенной цены на отечественные товары или услуги российских организаций. Если затем будет выбрана заявка с отечественными товарами или услугами российской организации, то впоследствии все равно будет уплачена полная цена. Это означает, что импортные товары или услуги иностранных компаний оцениваются менее благоприятно на этом этапе оценки, поскольку они не получают выгоды от этого снижения цен на 15%. Это приводит к дискриминации заявок на импортные товары или услуги, предоставляемые иностранными организациями", - утверждает ЕК.

Вторая оспариваемая мера - "требования к предварительным разрешениям". "Российским компаниям, которые хотят закупать определенную продукцию машиностроения за рубежом, требуется разрешение российской комиссии по импортозамещению. Это разрешение, по-видимому, выдается на произвольной основе и не требуется для приобретения отечественной машиностроительной продукции", - говорится в документе.

Третья мера - "требования к национальным квотам при закупках". Как заявила ЕК, в случае "примерно с 250 товарами, включая транспортные средства, оборудование, медицинские приборы и текстильные изделия, до 90% должны составлять отечественные товары".

Третейская группа

В третейскую группу ВТО входят от 3 до 5 специалистов, которые не являются представителями государств и не имеют гражданства заинтересованных сторон торгового спора. Страна-истец и страна-ответчик представляют группе свои аргументы. По истечении шести месяцев после создания группа направляет в Орган по разрешению споров ВТО (ОРС) свой проект решения. Если участники спора не удовлетворены решением ОРС, то они могут подать апелляцию. В совокупности дело в рамках спора рассматривается не меньше года, а в случае подачи апелляции - не меньше года и трех месяцев. В ходе всего рассмотрения ответчик и истец могут продолжать консультации и пытаться урегулировать спор самостоятельно.

Проигравшая сторона обязана привести свое законодательство в соответствие с решением ОРС.