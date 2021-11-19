Сбер стал лучшим розничным цифровым банком мира по версии Global Finance

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Сбер впервые назван лучшим розничным цифровым банком мира по результатам ежегодного исследования Global Finance, а также признан победителем еще в ряде номинаций международной премии "Лучшие цифровые банки мира" (World’s Best Digital Bank Awards). Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе банка.

Сбер впервые возглавил глобальный рейтинг лучших цифровых банков планеты для частных клиентов, став мировым бенчмарком (ориентир, эталон - прим. ТАСС) и трендсеттером (тот, кто устанавливает новые тренды - прим. ТАСС) в сфере цифровизации банковского обслуживания. Лидирующие позиции Сбера в рейтинге обеспечили его флагманские цифровые каналы: "Сбербанк Онлайн" для частных клиентов и "СберБизнес" - для корпоративных", - сказано в сообщении.

Что касается премии World’s Best Digital Bank Awards, то здесь Сбер стал победителем сразу в четырех номинациях: "Лучший цифровой банк для частных клиентов в Центральной и Восточной Европе", "Лучший веб-дизайн цифрового банка для частных клиентов", "Лучший цифровой банк для корпоративных клиентов в Центральной и Восточной Европе", а также "Лучший в области маркетинга в социальных медиа для корпоративных клиентов".

По данным банка, ежемесячная аудитория "СберБизнес" - более 2,4 млн юрлиц. Ранее, в 2018 и 2020 годах, он признавался лучшим цифровым банком для корпоративных клиентов по версии Global Finance. Ежемесячная аудитория сервиса "Сбербанк Онлайн" превышает 72 млн человек, а ежедневная - более 35 млн. "В России по количеству активных пользователей в месяц приложение занимает второе место после популярного мессенджера", - отмечено в сообщении.

По словам первого заместителя председателя правления Сбербанка Александра Ведяхина, которого цитирцет пресс-служба, Сбер сегодня - это не только банк, но и мощная технологическая компания, которая предлагает множество продуктов и сервисов - от доставки товаров и еды до телемедицины и онлайн-кинотеатра. "По сути, мы - огромная экосистема, и в центре этой экосистемы - наш клиент. Сейчас у Сбера уже больше 100 млн розничных и около 3 млн корпоративных клиентов. И я хочу сказать спасибо каждому из них, потому что именно ради них мы пытаемся становиться лучше каждый день", - сказал Ведяхин.