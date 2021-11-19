Проект Северного широтного хода выходит на Главгосэкспертизу

ТАСС, 19 ноября. Проектирование Северного широтного хода подходит к концу, проектная документация по основным разделам выходит на Главгосэкспертизу. Об этом сообщил в пятницу в эфире "России-24" губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

"Был этап проектирования, он сейчас подходит к концу. Мы по основным разделам выходим на Главгосэкспертизу", - сказал он.

Артюхов отметил, что за время проектирования произошло подорожание материалов, в частности, металла. "Здесь целый ряд решений необходим, сегодня [вопрос] активно очень обсуждается на площадке правительства", - поделился он.

Ранее в пресс-службе фракции "Единой России" в Госдуме сообщали, что, как ожидается, строительство Северного широтного хода завершится в 2027 году.

Северный широтный ход - проект железной дороги длиной 707 км, которая соединит Северную и Свердловскую железные дороги и даст возможность вывозить грузы с новых месторождений в северных районах полуострова Ямал. Прогнозируемый объем перевозок по Северному широтному ходу составит 23,9 млн т грузов в год, основную часть будет составлять, в частности, транспортировка газового конденсата. Также проект позволит ускорить перевозки контейнерных грузов.