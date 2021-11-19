Ивановский губернатор предложил увеличить областной материнский капитал до 150 тыс. рублей

ТАСС, 19 ноября. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский поручил правительству региона рассмотреть возможность увеличения областного материнского капитала почти втрое, до 150 тыс. рублей. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба правительства региона.

"Социальному блоку правительства региона совместно с департаментом финансов и Ивановской областной думой поручено рассмотреть возможность увеличения регионального материнского капитала до 150 тыс. рублей", - сообщает пресс-служба. Отмечается, что это поручение дано губернатором по итогам прямой линии с населением.

Размер областного студенческого (материнского) капитала в Ивановской области сегодня составляет 58,8 тыс. рублей. На него могут претендовать молодые семьи при рождении первого ребенка при условии, если оба родители являются студентами колледжей или вузов дневной формы обучения.

Кроме того, Воскресенский поручил проработать вопросы о возможности введения новых льгот: освобождении многодетных семей от уплаты транспортного налога и предоставлении права на льготный проезд в общественном транспорте для детей из многодетных семей. По данным на 2020 год, в Ивановской области насчитывается свыше 8 тыс. многодетных семей.