Нижегородской области выделят 12 млрд рублей на строительство университетского центра

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 ноября. /ТАСС/. Нижегородская область получит около 12 млрд рублей на возведение университетского центра, сообщил в пятницу журналистам председатель оргкомитета по празднованию 800-летия Нижнего Новгорода Сергей Кириенко.

"Это принципиальное решение, принятое во время визита президента, о том, чтобы выделить 12 млрд рублей на строительство университетского центра в Нижнем Новгороде", - сказал Кириенко.

В конце августа губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил председателю правительства России Михаилу Мишустину проект IT-кампуса мирового уровня. Проект предполагает организацию образовательного пространства для 7 тыс. студентов и 550 преподавателей. На территории кампуса смогут жить 5,4 тыс. учащихся.