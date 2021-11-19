В бывшей промзоне на берегу Финского залива планируют создать "город инноваций"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноября. /ТАСС/. Территорию "Горская" на северном побережье Невской губы, заброшенную после строительства дамбы в Петербурге, планируют превратить в цифровой промышленно-рекреационный кластер. Объект реализуют в рамках подписанного на ПМЭФ в 2021 году соглашения между ООО "Мегалайн" и городской администрацией, рассказал в пятницу гендиректор компании Геннадий Корупятник на пресс-конференции в ТАСС.

"Мы сформировали, на наш взгляд, самый оптимальный вариант масштабной реновации и формирования единой территории комплексного развития "Горская". Мы хотим создать "город инноваций". Учитывая градостроительные ограничения, мы выделили четыре зоны, кластера развития, в которых включены объекты различного назначения для компаний из самых разных отраслей экономики", - сказал генеральный директор "Мегалайна" на пресс-конференции в региональном информационном центре ТАСС в Петербурге.

Согласно концепции развития территории, в "Горской" разместится кластер легкой промышленности с гибкой планировкой и небольшими участками для предприятий малого и среднего бизнеса. В качестве второго кластера должна выступить "IT-деревня" с инновационным центром и современной инфраструктурой. Третий и четвертый кластеры станут площадкой деловой и туристической инфраструктуры, с общедоступными набережными и открытыми рекреационными зонами. Геннадий Корупятник также отметил, что за счет реализации инновационного проекта на побережье Финского залива должны появиться 14,5 тыс. новых рабочих мест, что поможет снизить маятниковую миграцию внутри Петербурга.

Компания "Мегалайн" планирует реализовать проект без привлечения городских денег, за счет собственных 60 млрд рублей и внешних займов. Работы будут вестись параллельно сразу по четырем кластерам, первые объекты должны сдать в 2025-2026 годах. Весной 2022 года девелопер рассчитывает получить от городской администрации первые участки под строительство.

Архитектурно-градостроительный проект будущего кластера на берегу Финского залива утвердят по результатам открытого международного конкурса с общим призовым фондом 15 млн рублей.

Прием заявок от проектных организаций на участие в конкурсе начнется 8 декабря и продлится до 19 января 2022 года. В начале февраля 2022 года по решению жюри отберут трех финалистов, каждый из которых получит по 2 млн рублей на детальную проработку своих концепций. Победителя конкурса определят 8 июня, в качестве приза ему выплатят 4 млн рублей. Участники, занявшие второе и третье место, получат по 3 и 2 млн рублей соответственно.

О промзоне

Промзона "Горская" расположена в Приморском районе, между поселком Лисий нос и КАД. Территория общей площадью 2012 га преимущественно намывная, ее создали в 1984 году в качестве промышленной площадки для строительства Комплекса защитных сооружений. В "Горской" действовали бетонный завод, база железобетона, арматурное хозяйство, причал и база технического флота, автотранспортное предприятие, база механизации и железнодорожное хозяйство. После окончания работ над дамбой, территория оказалась заброшенной и сейчас ее занимают незаконные свалки.