Кириенко доволен ходом создания Сарово-Дивеевского кластера в Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 ноября. /ТАСС/. Председатель попечительского совета по возрождению Саровской и Дивеевской обителей Сергей Кириенко остался доволен ходом работы по восстановлению святынь и развитию инфраструктуры паломническо-туристического кластера, об этом он в пятницу сообщил журналистам.

"У нас программа началась в 7 утра. Мне было важно как председателю попечительского совета Сарово-Дивеевского кластера посмотреть, как реализуются программы восстановления святынь и как создается туристическая инфраструктура. Я доволен тем, что увидел, потому что идет огромная работа по восстановлению храмов и святых мест, но не менее важно, что идет работа по развитию инфраструктуры. Это, в первую очередь, важно для людей, которые там живут", - сказал Кириенко.

Он отметил, что помимо строительства храмов, во время поездки осмотрели строительство детской поликлиники, строительство дорожной развязки.

"Потому что принципиально важно, чтобы жизнь людей, которые там живут, от развития этого и паломнического центра, и туристического центра, <...> была комфортнее, удобнее", - сказал Кириенко, добавив, что проекты в том числе по благоустройству реализуются и в Арзамасе.

Проект создания паломническо-туристического кластера "Арзамас - Дивеево - Саров" реализуется при поддержке президента России. Цель развития кластера - создание комфортных условий для местных жителей, паломников и туристов.