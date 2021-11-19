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В Нижегородской области благодаря трассе М-12 создадут 30 тыс. рабочих мест

Дорогу планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 ноября. /ТАСС/. Прохождение трассы М-12 через Нижегородскую область позволит создать в регионе более 30 тыс. рабочих мест, сообщил журналистам в пятницу первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"У всего юга Нижегородской области открываются очень хорошие перспективные возможности с момента, когда сюда придет скоростная дорога Москва - Казань (М-12). Она придет к концу 2023 года. Предварительный расчет показывает, что только прохождение этой дороги между Нижним Новгородом и Арзамасом должно дать Нижегородской области больше 30 тыс. рабочих мест и десятки миллиардов [рублей] инвестиций", - подчеркнул Кириенко.

Строящаяся скоростная магистраль Москва - Нижний Новгород - Казань (М-12), ввод в эксплуатацию которой запланирован на 2024 год, станет частью международного транспортного маршрута Европа - Западный Китай. Ее протяженность составит 810 км. Проект реализуется в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Четырехполосная платная скоростная автодорога позволит разгрузить федеральную трассу М-7 "Волга", а также связать крупнейшие региональные центры и агломерации с сетью скоростных дорог европейской части России.

Теги
РоссияКириенко, Сергей Владиленович
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