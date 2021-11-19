В бюджет РФ заложили 5 млрд рублей на строительство ледовой арены в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 ноября. /ТАСС/. Российские власти заложили 5 млрд рублей в федеральный бюджет на строительство новой ледовой арены в Нижнем Новгороде, сообщил в пятницу журналистам председатель оргкомитета по празднованию 800-летия этого города Сергей Кириенко.

"Ну и вот посмотрите по решениям: уже после торжественной даты и замечательного праздника в Нижнем в августе только за счет федерального бюджета принято решений по Нижегородской области более чем на 83 млрд рублей. Ключевые решения. <…> Это решение о строительстве ледового дворца с учетом легендарной команды "Торпедо". Для Нижнего Новгорода давно надо иметь хороший полноценный ледовый дворец. На это потребуется более 10 млрд рублей, 5 млрд уже заложены в федеральном бюджете, эти средства уже выделяются", - сказал Кириенко.

Он отметил, что это свидетельствует о том, что программа возведения инфраструктуры к 800-летию города не окончена.

В сентябре губернатор Глеб Никитин сообщил, что федеральное финансирование строительства новой арены не предусмотрено. Нижегородское "Торпедо" домашние матчи в Континентальной хоккейной лиге проводит во дворце спорта "Нагорный", который вмещает около 5,5 тыс. зрителей.