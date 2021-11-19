МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Банк России будет на постоянной основе осуществлять мониторинг трансграничных операций, указано в подготовленном регулятором проекте основных направлений развития финансового рынка РФ на 2022 год и период 2023 и 2024 годов.

"Банк России будет проводить постоянный мониторинг трансграничных операций, а также оценку рисков, связанных с вложениями физических лиц - резидентов Российской Федерации в иностранные активы через российские и иностранные финансовые организации", - говорится в документе.

К числу потенциальных источников системных рисков регулятор отнес рост объема вложений физических лиц в иностранные ценные бумаги. Длительное сохранение такой тенденции, по мнению Банка России, может привести к росту валютизации сбережений граждан, увеличению оттока капитала и усилению зависимости платежного баланса и валютного курса от иностранных рынков.

Совершенствование мониторинга системных рисков фондового рынка и некредитных финансовых организаций (НФО) выделяется регулятором в качестве одной из задач по обеспечению финансовой стабильности. Отмечается, что развитие подходов к мониторингу системных рисков позволит своевременно выявлять как риски отдельных секторов финансовой системы, так и возможное влияние данных рисков на финансовую систему в целом. Также это позволит оперативно реагировать на возможную уязвимость НФО и принимать необходимые меры для их предотвращения.