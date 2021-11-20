Власти Китая оштрафовали Alibaba за нарушение антимонопольного закона

ПЕКИН, 20 ноября. /ТАСС/. Главное государственное управление по контролю за рынками КНР оштрафовало корпорацию Alibaba и еще ряд крупных компаний страны за нарушение антимонопольного законодательства. Об этом говорится в сообщении, размещенном в субботу на сайте регулятора.

Управление также выявило нарушения в оформлении отчетной документации у оператора веб-сервисов Baidu, одного из ведущих предприятий в области розничной торговли Suning и инвестиционного холдинга Tencent. Им надлежит выплатить по 500 тыс. юаней (около $78 тыс.) штрафа.

Власти Китая за последнее время зарегистрировали 43 дела о подобных нарушениях.

Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая в августе на заседании партийного комитета по всестороннему углублению реформ, заявил, что правительство будет сдерживать монополизацию рынка и проводить политику защиты интересов малого и среднего бизнеса. По его словам, компетентные государственные органы Китая должны содействовать формированию в стране высокоэффективных механизмов рыночной экономики социалистического типа.