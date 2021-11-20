Эксперт: к 2035 году метавселенные будут использовать 90% владельцев компьютеров в мире

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Метавселенные в качестве виртуальной альтернативы реальному миру к 2035 году будут использовать 90% имеющих доступ к компьютеру пользователей в мире, при этом до 70% этих людей будут проводить в них большую часть дня. Такое мнение в субботу ТАСС высказал эксперт рабочих групп NeuroNet и SportNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Владимир Статут.

Метавселенная - трехмерная версия интернет-пространства, в которой люди взаимодействуют друг с другом и со средой с помощью аватаров и технологий виртуальной и дополненной реальностей (VR/AR). Одной из них является принадлежащая Facebook (новое название - Meta) метавселенная Second Life, представляющая собой социальное онлайн-пространство, где люди в форме своих 3D-аватаров взаимодействуют друг с другом, выполняют задания, покупают собственность и выполняют другие привычные для реального мира действия.

"Уже можно прогнозировать, что к 2035 году 90% обеспеченного компьютерами населения будет взаимодействовать с метавселенными, а 50-70% - проводить там большую часть времени бодрствования. Развитие технологий подогревается пандемией и боязнью дальнейших ограничений. Уже появляются площадки для виртуальных мероприятий, выставок. И это тоже метавселенные. Есть и рабочий запрос на виртуальные копии заводов, предприятий, чтобы можно было как учиться в среде VR, так и выполнять саму работу", - сказал ТАСС Статут.

Для использования таких метавселенных разработчики, в том числе российские, уже успешно создают костюмы, которые передают движения удаленно, перчатки, передающие мелкую моторику, отметил эксперт. Массовое распространение "виртуальных миров" будет зависеть от сроков появления качественных интерфейсов, в том числе интерфейсов "мозг-компьютер". На сегодняшний день метавселенные находятся на ранней стадии развития, считает он.

Виртуальное посольство

В четверг стало известно, что Барбадос подписал соглашение о приобретении "участка земли" для посольства в метавселенной компании Decentraland. Открытие первого в мире посольства в метавселенной запланировано на январь 2022 года.

"Конечно, со временем любая институция захочет иметь представительства в метавселенных, так как через них в будущем станет проще достучаться до людей, чем в реальной жизни", - прокомментировал инициативу Статут.

Президент России Владимир Путин, выступая 12 ноября на международной конференции по искусственному интеллекту Artificial Intelligence (AI) Journey 2021, отметил, что возможности метавселенных нужно использовать, чтобы общаться и учиться, невзирая на расстояния, но не бежать туда от реального мира.

Перспективы единой метавселенной

Эксперт выразил сомнение, что в будущем множество отдельных метавселенных могут быть объединены в одну, так как каждый виртуальный мир имеет свою историю и ландшафт. Она может появиться только в случае "глубокой персонализации" мира, предположил он.

"То есть метавселенная [в таких условиях] сможет на основе искусственного интеллекта построить специально для меня мир моей мечты. Тогда социализация будет уже не нужна, так как искусственный интеллект создаст для меня и виртуальных людей - именно таких, как я хочу. Пока подобных технологий в мире нет. Если они появятся, то далеко после 2050 года", - сказал он.